Собянин рассказал, когда в Москве появится первая крупная партия вакцины от коронавируса

Первая крупная партия вакцины от коронавируса появится в Москве в ноябре-декабре 2020 года. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, далее в январе вакцину «Спутник V» начнут производить уже в промышленных масштабах, исчисляемых миллионами.

На данный момент в рамках дополнительных пострегистрационных исследований привиты порядка шести тысяч москвичей, отметил столичный градоначальник. Среди них - 600 медиков.

«Все, кто получил вакцину, чувствуют себя хорошо», - заявил Сергей Собянин в эфире канала «Россия 24».

Ранее в Москве начался второй этап вакцинации от COVID-19 в рамках исследования препарата «Спутник V». Российская вакцина от инфекции коронавируса состоит из двух компонентов, которые вводятся поочередно. Вторая прививка делается для того, чтобы усилить иммунный ответ организма после первой дозы препарата.