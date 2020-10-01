Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Собянин рассказал, когда в Москве появится первая крупная партия вакцины от коронавируса

Валентина Пескова
18:45 01.10.2020
Столичный мэр сообщил, что в рамках дополнительных пострегистрационных исследований вакциной «Спутник V» привито уже порядка шести тысяч москвичей.
Собянин рассказал, когда в Москве появится первая крупная партия вакцины от коронавируса
© Фото: Xinhua, Globallookpress

Первая крупная партия вакцины от коронавируса появится в Москве в ноябре-декабре 2020 года. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, далее в январе вакцину «Спутник V» начнут производить уже в промышленных масштабах, исчисляемых миллионами.

На данный момент в рамках дополнительных пострегистрационных исследований привиты порядка шести тысяч москвичей, отметил столичный градоначальник. Среди них - 600 медиков.

«Все, кто получил вакцину, чувствуют себя хорошо», - заявил Сергей Собянин в эфире канала «Россия 24». 

Ранее в Москве начался второй этап вакцинации от COVID-19 в рамках исследования препарата «Спутник V». Российская вакцина от инфекции коронавируса состоит из двух компонентов, которые вводятся поочередно. Вторая прививка делается для того, чтобы усилить иммунный ответ организма после первой дозы препарата.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
18:35 Армия
Видео
Герои нашего времени: как врачи медцентров МО спасают жизни пациентам
18:12 В стране и мире
Видео
Правительство РФ выделит 500 миллиардов рублей на модернизацию здравоохранения
17:27 Армия
Видео
Вертолеты Ми-8 приступили к тушению природных пожаров в Воронежской области
16:40 В стране и мире
Видео
Макрон: Франция обладает информацией о переброске боевиков из Сирии в Карабах
08:00 Эксклюзив
Видео
Асад оценил действия российских военных в Сирии
Популярное
Популярное
Эксперт назвала условия для получения двух пенсий
Доктор Мясников назвал симптомы COVID-19, при которых нужно ехать в больницу
Видео
Бушующая стихия в Салерно: кадры мощного смерча на итальянском побережье
В Роскачестве рассказали о запретных для разговора по телефону с незнакомцами темах
Эксперт рассказал, что делать при блокировке карты банкоматом
Завод в Испании затопило вином: видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.