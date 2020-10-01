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«Очень высокая»: Собянин о вероятности введения жестких ограничений из-за COVID-19

Кирилл Васин
18:26 01.10.2020
Столичный градоначальник отметил, что нужно соблюдать предписание о переводе сотрудников на удаленную работу.
«Очень высокая»: Собянин о вероятности введения жестких ограничений из-за COVID-19
© Фото: PPI, Keystone Press Agency, Globallookpress

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал условия введения в столице жестких ограничений и принятия соответствующих мер из-за распространения коронавируса.

«Если мы будем наплевательски ко всему этому относиться, то вероятность того, что придется принимать жесткие меры, очень высокая», - отметил градоначальник в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что нужно соблюдать предписание о переводе сотрудников на удаленную работу, людям старше 65 лет необходимо находиться дома, также должна быть обеспечена эпидемиологическая безопасность в рабочих коллективах.

Ранее московских работодателей обязали перевести на удаленку 30% сотрудников. Помимо этого, должны быть переведены на удаленную работу все сотрудники старше 65 лет, а также страдающие хроническими заболеваниями. Исключение - для работников, чье личное присутствие является критически важным для деятельности организации.

Данное требование не распространяется на организации медицинской сферы, а также на оборонные предприятия, Роскосмос, Росатом и предприятия некоторых других стратегических отраслей.

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