Вирусолог оценил необходимость сдачи тестов на антитела к COVID-19

Положительный тест на антитела к коронавирусной инфекции не дает человеку права игнорировать требования масочного режима. Таким мнением поделился специалист по особо важным инфекциям Владислав Жемчугов.

Эксперт оценил необходимость прохождения медицинской процедуры, стоимость которой в частных клиниках стартует от одной тысячи рублей.

«Максимум, что вы узнаете - болели вы коронавирусом или нет, а если болели, то как давно. И уж конечно, если тест окажется положительным, это не будет значить, что теперь можно ходить без маски и вообще пренебрегать мерами безопасности», - цитирует сайт «Комсомольской правды» слова Жемчугова.

По его словам, надежность и длительность приобретенного иммунитета до сих пор досконально не изучена. Согласно последним заявлениям ученых из США, защитные белки крови оберегают человека от COVID-19 не менее трех месяцев после выздоровления.

О вспышке коронавирусной инфекции нового типа стало известно в конце прошлого года. Эпицентром заражения считается китайский город Ухань в провинции Хубэй. В настоящий момент в мире зарегистрировано более 37 миллионов случаев инфицирования.