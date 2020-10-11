Американские СМИ восхитились полетом российского Су-57

Американские журналисты обратили внимание на видео, опубликованное Минобороны РФ к столетнему юбилею Государственного летно-испытательного центра имени Чкалова. На записи пилот Су-57 управляет истребителем без фонаря кабины, который защищает экипаж от встречного потока воздуха, погодных условий и шума.

Автор материала, опубликованного в журнале Popular Mechanics, назвал ролик «стоящим просмотра» и высказал мнение, что выступление военного летчика свидетельствует о том, что потеря купола при чрезвычайной ситуации не отразится на управлении самолетом.

«Похоже, что пилот одет в очень тяжелую куртку или летный костюм в качестве защитного средства», - предположил специалист.

Су-57 - российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения любых видов воздушных, наземных и надводных целей. Первый полет данного военного самолета состоялся в 2010 году. Истребитель сочетает в себе высокую маневренность и малую заметность с возможностью выполнения сверхзвукового полета, также он оснащен современным комплексом бортового оборудования. Эти качества дают ему серьезное превосходство над конкурентами.