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Американские СМИ восхитились полетом российского Су-57

Роман Захаров
07:59 11.10.2020
Журналистов из США впечатлил полет российского истребителя без защитного купола.
Американские СМИ восхитились полетом российского Су-57
© Фото: МО РФ

Американские журналисты обратили внимание на видео, опубликованное Минобороны РФ к столетнему юбилею Государственного летно-испытательного центра имени Чкалова. На записи пилот Су-57 управляет истребителем без фонаря кабины, который защищает экипаж от встречного потока воздуха, погодных условий и шума.

Автор материала, опубликованного в журнале Popular Mechanics, назвал ролик «стоящим просмотра» и высказал мнение, что выступление военного летчика свидетельствует о том, что потеря купола при чрезвычайной ситуации не отразится на управлении самолетом.

«Похоже, что пилот одет в очень тяжелую куртку или летный костюм в качестве защитного средства», - предположил специалист.

Су-57 - российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения любых видов воздушных, наземных и надводных целей. Первый полет данного военного самолета состоялся в 2010 году. Истребитель сочетает в себе высокую маневренность и малую заметность с возможностью выполнения сверхзвукового полета, также он оснащен современным комплексом бортового оборудования. Эти качества дают ему серьезное превосходство над конкурентами.

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