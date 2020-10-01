В стране и мире Падение метеорита сняли на видео в США Кирилл Васин По словам очевидцев, объект был бело-голубым с длинным хвостом. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» В США сняли на видео падение метеорита. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как горящий объект озаряет ночное небо. Он летел практически параллельно поверхности земли. По словам очевидцев, объект был бело-голубым с длинным хвостом. Редкое явление наблюдали сразу в нескольких штатах - Кентукки, Пенсильвании, Огайо и Вирджинии. Как сообщили в Американском метеоритном обществе (AMS), гость из космоса мог быть виден даже в Канаде. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика