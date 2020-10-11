Ученые оценили информацию о новых симптомах COVID-19

Эксперты Национальной службы здравоохранения Великобритании оценили информацию о новых симптомах коронавирусной инфекции и отказались вносить их в список индикаторов COVID-19. Такое решение принято для того, что бы избежать многократного увеличения тестирований и, как следствие, повышенной нагрузки на лаборатории медицинских центров.

Ранее ученые отнесли к предвестникам заболевания мышечные боли, волдыри на ногах и повышенную утомляемость.

Со слов исследователей, интенсивность и степень проявления этих симптомов от человека к человеку могут разниться. При этом, в докладе вирусологов говорится, что боли в мышцах и утомляемость, сопутствующие симптомы практически любой острой респираторной инфекции, встречаются у больных коронавирусом чаще, чем головная боль и боли в горле, пишет aif.ru.

Сейчас в Великобритании официально признаками COVID-19 считаются высокая температура тела, кашель, а также потеря обоняния или вкуса.