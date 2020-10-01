Лавров и Чавушоглу провели второй телефонный разговор по ситуации в Карабахе

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу ситуацию в Нагорном Карабахе в ходе телефонного разговора. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в МИД Турции.

Отмечается, что помимо ситуации в Нагорном Карабахе стороны обсудили происходящее в Ливии.

Предыдущий разговор Лаврова и Чавушоглу состоялся 27 сентября. Тогда министры подчеркнули необходимость скорейшего прекращения огня и стабилизации ситуации на линии соприкосновения.

Позже Чавушоглу заявил, что его страна готова поддержать Азербайджан в Нагорном Карабахе как за столом переговоров, так и на поле боя.

Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась утром 27 сентября. Минобороны Армении сообщило, что в Карабахе ВС страны сбили два вертолета и три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Азербайджана. Позже Минобороны Азербайджана эту информацию опровергло и сообщило о начале контрнаступательной операции.