В Нагорном Карабахе попали под обстрел журналисты

В Нагорном Карабахе ранены два гражданина Франции. Как сообщили в информационном центре при правительстве Армении, оба мужчины являются репортерами французской газеты Le Monde.

Отмечается, что журналисты попали под обстрел с азербайджанской стороны, при этом один из них находится в тяжелом состоянии. Раненых отвезли в больницу.

По данным информационного штаба Нагорного Карабаха, вооруженные силы Азербайджана также атаковали автомобиль с журналистами агентства France Press. Также ранение получили оператор и репортер двух армянских телеканалов.