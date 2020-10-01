В Нагорном Карабахе попали под обстрел журналисты
Азербайджанская армия открыла огонь по репортерам французской газеты Le Mondе.
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В Нагорном Карабахе ранены два гражданина Франции. Как сообщили в информационном центре при правительстве Армении, оба мужчины являются репортерами французской газеты Le Monde.
Отмечается, что журналисты попали под обстрел с азербайджанской стороны, при этом один из них находится в тяжелом состоянии. Раненых отвезли в больницу.
По данным информационного штаба Нагорного Карабаха, вооруженные силы Азербайджана также атаковали автомобиль с журналистами агентства France Press. Также ранение получили оператор и репортер двух армянских телеканалов.