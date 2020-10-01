Лавров считает, что Берлин взял курс на сдерживание России

Европа переживает серьезный кризис доверия, занимаясь близорукой политикой натоцентричности и геополитических игр. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, направив обращение к участникам форума «Вехи германо-советских взаимоотношений» по случаю 30-летия Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии.

Глава МИД РФ напомнил, что логическим следствием данного договора стало заключение основополагающих соглашений между СССР и Германией, в том числе Договора о добрососедстве, партнерстве и сотрудничестве. И все эти годы Россия играла определяющую и ключевую роль в деле скорейшего восстановления германского единства, однако масштабный потенциал российско-германского взаимодействия остался нереализованным.

«Более того, в Берлине сейчас взят курс на сдерживание России. Звучат голословные обвинения, ультиматумы, угрозы в наш адрес. Налицо - зияющие провалы в памяти некоторых немецких политиков об историческом предназначении наших стран в европейских и мировых делал», - отметил Сергей Лавров.

При этом министр иностранных дел РФ отметил, что период напряженности может быть преодолен во благо коренных интересов России и Германии, и шансы на сохранение этой перспективы остаются. По мнению главы МИД РФ, многое в этом вопросе будет зависеть от зрелости представителей гражданского общества, и их «способности бережно и честно отстаивать правду, передавать свои знания и опыт молодым поколениям».