«Строят полицейское государство»: Захарова о решении Украины ставить на учет пользователей «ВКонтакте»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение украинских властей ставить на учет пользователей социальной сети «ВКонтакте».

«Украина просто семимильными шагами идет к строительству полицейского государства, иначе происходящее назвать невозможно», - сказала Захарова.

Ранее о том, что всех украинских пользователей «ВКонтакте» поставят на учет, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

До этого «ВКонтакте» нашла способ обхода блокировки на Украине. Разработчики улучшили работу прокси в мобильном приложении, благодаря чему им можно пользоваться без ограничений и специальных программ для их обхода.