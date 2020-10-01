«Строят полицейское государство»: Захарова о решении Украины ставить на учет пользователей «ВКонтакте»
О том, что всех украинских пользователей «ВКонтакте» поставят на учет, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение украинских властей ставить на учет пользователей социальной сети «ВКонтакте».
«Украина просто семимильными шагами идет к строительству полицейского государства, иначе происходящее назвать невозможно», - сказала Захарова.
Ранее о том, что всех украинских пользователей «ВКонтакте» поставят на учет, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
До этого «ВКонтакте» нашла способ обхода блокировки на Украине. Разработчики улучшили работу прокси в мобильном приложении, благодаря чему им можно пользоваться без ограничений и специальных программ для их обхода.