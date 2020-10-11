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В Азербайджане сообщили о ракетном обстреле города Гянджа

Ян Брацкий
07:22 11.10.2020
В министерстве обороны Армении, в свою очередь, опровергли информацию об обстреле города Гянджа в Азербайджане.
В Азербайджане сообщили о ракетном обстреле города Гянджа
© Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости

Не менее пяти человек погибли в результате попадания ракеты в жилой дом в азербайджанском городе Гянджа. Строение полностью разрушено, сообщает пресс-служба МЧС Азербайджана.

«В результате ракетного обстрела полностью разрушено жилое здание. На данный момент из-под завалов извлекли тела пятерых погибших, есть 28 пострадавших. Спасатели работают на месте», - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы ведомства.

Минобороны Армении, в свою очередь, опровергло информацию об обстреле города Гянджа в Азербайджане. Ранее Баку и Ереван обменялись обвинениями в нарушении режима прекращения огня, а пресс-секретарь непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщил о возобновлении боевых действий.

Сторонам конфликта, при посредничестве Москвы, удалось согласовать режим прекращения огня в ночь на субботу. Переговоры на уровне глав внешнеполитических ведомств шли более 10 часов.

Баку и Ереван условились прекратить огонь, приступить к переговорам и начать обмен военнопленными и телами убитых. Перемирие вступило в силу 10 октября в полдень по местному времени.

Однако, спустя уже несколько часов, начали поступать сообщения о перестрелках и возобновлении ударов. Обе стороны категорический отрицают свою причастность к ним.

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