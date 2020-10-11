В Красноярском крае нашли пропавших после столкновения лодок рыбаков

Пропавшие в результате столкновения двух лодок на Красноярском водохранилище рыбаки найдены живыми. Об этом говорится в сообщении регионального главка МЧС.

«Только что поступила информация, что спасатели СРПСО (Сибирского регионального поисково-спасательного отряда - прим. ред.) МЧС России в составе восьми человек на плавсредстве, обследуя район происшествия, на одном из островков нашли четырех рыбаков живыми», - приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Вечером 9 октября в районе залива Каменка на Красноярском водохранилище перевернулись две лодки, в которых находились шесть человек. В результате инцидента один человек погиб, еще одному удалось спастись. Судьба четырех рыбаков до этого момента оставалась неизвестной. В поисковой операции участвовали спасатели и полицейские Балахтинского района региона.