Машины по колеса в кипятке: кадры последствий прорыва водопровода в Санкт-Петербурге
Коммунальная авария произошла на перекрестке проспекта Космонавтов и улицы Орджоникидзе.
© Видео: Aleksandr Senin - ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб, ВК © Фото: Aleksandr Senin - ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб, ВК
В Санкт-Петербурге прорвало трубу с кипятком. Коммунальная авария произошла в воскресенье, 11 октября.
На снятых очевидцами видеокадрах, которые размещены в Сети, видно, как клубы пара поднимаются над припаркованными автомобилями, которые по колеса оказались в горячей воде.
К месту аварии на перекрестке проспекта Космонавтов и улицы Орджоникидзе прибыли коммунальные аварийные службы. Они уже приступили к ликвидации последствий.