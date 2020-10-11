Машины по колеса в кипятке: кадры последствий прорыва водопровода в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге прорвало трубу с кипятком. Коммунальная авария произошла в воскресенье, 11 октября.

На снятых очевидцами видеокадрах, которые размещены в Сети, видно, как клубы пара поднимаются над припаркованными автомобилями, которые по колеса оказались в горячей воде.

К месту аварии на перекрестке проспекта Космонавтов и улицы Орджоникидзе прибыли коммунальные аварийные службы. Они уже приступили к ликвидации последствий.