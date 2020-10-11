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Футбол назвали лучшим способом профилактики COVID-19

Роман Захаров
06:52 11.10.2020
По словам доктора Комаровского, когда люди находятся под открытым небом, они не могут получить большую дозу вируса.
Футбол назвали лучшим способом профилактики COVID-19
© Фото: Ann, Pixabay

Лучшим способом профилактики коронавируса являются занятия футболом. Такое заявление сделал врач и телеведущий Евгений Комаровский.

В опубликованном на YouTube-канале Комаровского ролике специалист утверждает, что тяжесть заболевания зависит не только от возраста человека, но и от того,  какое количество вирусов попадет в дыхательные пути.

Доктор уверен, что если люди находятся под открытым небом, то они не могут получить большую дозу вируса.

«Если есть над головой небо, то любое количество вируса, которое выдыхает больной человек, будет тут же разноситься огромными массами воздуха, и вы уже много вируса не вдохнете. Нам надо сделать все, чтобы люди именно встречались. Это мое мнение. Мне кажется, что сейчас самый лучший способ профилактики – это футбол», - объяснил свою точку зрения Комаровский.

При этом медик подчеркнул, что в закрытых помещениях вероятность заразиться COVID-19 выше.

В последнее время в России наблюдается резкий прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Днем ранее в стране было зарегистрировано 12 846 случаев заражение, что стало рекордом для РФ за все время пандемии.

В связи с ростом числа заболевших COVID-19, в Кремле не исключили принятия дополнительных решений федеральным штабом, отметив, что о том, какие это будут решения, пока говорить рано.

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