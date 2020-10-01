Президенты РФ, Франции и США приняли совместное заявление по ситуации в Карабахе

Президент РФ Владимир Путин и его французский и американский коллеги Эммануэль Макрон и Дональд Трамп призвали Азербайджан и Армению немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе, а также возобновить переговоры.

«Мы также призываем руководителей Армении и Азербайджана незамедлительно взять на себя обязательства добросовестно и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по существу урегулирования при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ», - говорится в заявлении.

Ранее президент РФ Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза. Была выражена обеспокоенность в связи с продолжающимися боями в Нагорном Карабахе. Члены Совбеза также отметили крайнюю опасность, связанную с переброской боевиков из Сирии и Ливии в регион.

Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась утром 27 сентября. Минобороны Армении сообщило, что в Карабахе ВС страны сбили два вертолета и три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Азербайджана. Позже Минобороны Азербайджана эту информацию опровергло и сообщило о начале контрнаступательной операции.