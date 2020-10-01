Макрон: Франция обладает информацией о переброске боевиков из Сирии в Карабах

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что располагает информацией о фактах переброски боевиков из Сирии в Нагорный Карабах.

«Сегодня мы располагаем информацией, которая с достоверной уверенностью указывает, что боевики джихадистских группировок покинули театр военных действий в Сирии, чтобы присоединиться к вооруженным действиям в Карабахе», - приводит РИА Новости слова президента Франции.

Ранее президент РФ Владимир Путин и его французский и американский коллеги Эммануэль Макрон и Дональд Трамп призвали Азербайджан и Армению немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе, а также возобновить переговоры.

Помимо этого, постоянные члены Совета безопасности России на совещании с Владимиром Путиным отметили крайнюю опасность в Карабахе в связи с переброской туда боевиков из Сирии и Ливии. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.