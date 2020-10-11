Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Гинцбург рассказал о реакции на вакцину «Спутник V» у мужчин и женщин

Ян Брацкий
06:27 11.10.2020
Пострегистрационные клинические исследования вакцины от коронавируса стартовали седьмого сентября в Москве.
Гинцбург рассказал о реакции на вакцину «Спутник V» у мужчин и женщин
© Фото: Пресс-служба АФК Система, РИА Новости

Любые возможные реакции на введение российской вакцины от коронавирусной инфекции у мужчин и женщин проявляются одинаково. На сегодняшний день достоверной информации по этому поводу нет, она появится только после завершения очередного этапа испытаний лекарственного препарата. Об этом заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Я не замечал, может быть, когда 40 тысяч провакцинируем, то статистически достоверная разница и обнаружится, но пока что не удалось заметить такую разницу», - приводит РИА Новости слова Гинцбурга.

Российская вакцина от COVID-19, созданная специалистами Минобороны России совместной с экспертами из НИЦЭМ имени Гамалеи и получившая международное название «Спутник V», была зарегистрирована Минздравом в августе. Вакцина предполагает поэтапное введение двух компонентов препарата с перерывом в три недели.

Пострегистрационные клинические исследования вакцины в Москве стартовали седьмого сентября. Уже спустя два дня были привиты первые добровольцы. Всего в испытаниях принимают участие 40 тысяч человек, за состоянием здоровья каждого пристально следят медики.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
06:27 В стране и мире
Один погиб, четверо пропали: под Красноярском перевернулись лодки с людьми
04:50 В стране и мире
В Забайкалье произошло смертельное ДТП со скорой помощью
06:27 В стране и мире
Гинцбург рассказал о реакции на вакцину «Спутник V» у мужчин и женщин
23:33 В стране и мире
Роспотребнадзор усилил контроль за соблюдением санитарных норм в Москве
22:59 В стране и мире
Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 37 миллионов человек
Популярное
Популярное
Видео
Стальная выдержка: невозмутимый российский журналист на фоне летящих ракет поразил зрителей Китая
Стало известно о неожиданной находке в квартире певицы Легкоступовой
Житель Вологодской области пришел в полицию с крокодилом и попросился в Сочи
Видео
Дворняга в чужой шкуре: как заводчики собак обманывают покупателей
В Чернобыле обнаружили бабочку размером с птицу
Тайна зловещего фото: на снимке 1900 года нашли руку «призрака»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.