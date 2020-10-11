Гинцбург рассказал о реакции на вакцину «Спутник V» у мужчин и женщин

Любые возможные реакции на введение российской вакцины от коронавирусной инфекции у мужчин и женщин проявляются одинаково. На сегодняшний день достоверной информации по этому поводу нет, она появится только после завершения очередного этапа испытаний лекарственного препарата. Об этом заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Я не замечал, может быть, когда 40 тысяч провакцинируем, то статистически достоверная разница и обнаружится, но пока что не удалось заметить такую разницу», - приводит РИА Новости слова Гинцбурга.

Российская вакцина от COVID-19, созданная специалистами Минобороны России совместной с экспертами из НИЦЭМ имени Гамалеи и получившая международное название «Спутник V», была зарегистрирована Минздравом в августе. Вакцина предполагает поэтапное введение двух компонентов препарата с перерывом в три недели.

Пострегистрационные клинические исследования вакцины в Москве стартовали седьмого сентября. Уже спустя два дня были привиты первые добровольцы. Всего в испытаниях принимают участие 40 тысяч человек, за состоянием здоровья каждого пристально следят медики.