Один погиб, четверо пропали: под Красноярском перевернулись лодки с людьми

В районе залива Каменка на Красноярском водохранилище перевернулись две лодки, в которых находились шесть человек. В результате инцидента один человек погиб, еще одному удалось спастись. Судьба четырех пока остается неизвестной.

«Девятого октября... ориентировочно в 20.00 (16.00 мск - прим. ред.) произошло опрокидывание двух лодок "Прогресс" в районе залива Каменка, в которых находилось 6 человек, из них: 1 человек спасён, 1 человек погиб, судьба 4 человек неизвестна», - приводит РИА Новости сообщение регионального главка МЧС РФ.

О происшествии сообщили очевидцы по спутниковой связи. Выжившего человека и тело погибшего обнаружили рыбаки на берегу в 70-80 километрах выше плотины Красноярской ГЭС.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области на реке Вуокса перевернулась лодка с тремя туристами. В результате этого инцидента один человек погиб, двоим удалось спастись.