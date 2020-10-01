Алла Довлатова ответила на обвинения в «лишении» водоснабжения десятка домов в Крекшино

Жители подмосковного поселка Крекшино сообщили в Instagram, что на территории их деревни остались без воды почти 50 семей. Виною тому якобы стала известная теле- и радиоведущая Алла Довлатова. Как сообщается на странице Крекшино в соцсети, без водоснабжения Алла оставила своих соседей по 2-й Железнодорожной улице, так как якобы решила перекрыть аварийную водопроводную трубу, проходящую в том числе и через ее участок.

«Для нее вопрос решен окончательно, она избавилась от аварийной трубы. Ни каких ремонтов на ее участке не будет, она никого не пустит! Глава администрации Марушкинское сегодня должен в префектуру докладывать о создавшейся ситуации и ее решении, в которой без воды осталась вся 2-я Железнодорожная улица», - указано на портале.

Как рассказала сама Алла Довлатова «Звезде», та самая аварийная труба не дает покоя жителям деревни с 2010 года. В Крекшино живут многие знаменитости, и они могут подтвердить то же самое, объяснила радиоведущая. Оказавшаяся невольной «виновницей» ЧП, Довлатова объяснила причины своего поступка.

«В общей сложности у Саши Буйнова эта труба уже взрывалась шесть раз, у моего соседа - пять, у меня самой - четыре. До этого мы все ее чинили за свой счет. Это длится уже десять лет. При этом Мосводоканал получал за нее деньги, но трубу не обслуживал. Им только деньги текли. Да, перекрыла под своим участком трубу я. В соцсетях преувеличивают - без воды осталось не 50 домов, а где-то десять только. Ну потому что ее никто не пользуется, она несет воду только куда-то в конец улицы. В последний раз, когда ее прорвало, у меня залило водой весь участок. В администрацию звоню - они говорят: "Мы уже устали, звоните в Мосводоканал". А Мосводоканал - не реагирует. Тогда я их предупредила, что в итоге отрежу ее сама, потому что она у меня проходит прямо под парковочной площадкой, где как раз самое аварийное место этой трубы. Если она взорвется в очередной раз, туда может упасть моя машина, а ее стоимость мне никто не компенсирует», - объяснила Алла Довлатова.

По словам телеведущей, она будет добиваться того, чтобы данную трубу перенесли и проложили на государственной территории. Так как у нее и у известного певца Александра Буйнова земля находится в собственности, и на свои участки они никого не пустят. А когда труба будет проходить по нейтральной территории, к ней смогут легко получить доступ ремонтные бригады. Так что в случае аварии ни одно частное домовладения не пострадает.