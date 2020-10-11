Врач Трампа рассказал о его состоянии на фоне COVID-19

Американский лидер Дональд Трамп, переболевший коронавирусом, больше не заразен. Об этом рассказал лечащий врач главы государства Шон Конли.

«Президент подходит под критерии (медицинского регулятора) CDC для прекращения изоляции. Проведенный сегодня утром ПЦР-тест показывает, что больше он не представляет для других риска передачи (вируса)», - сказано в меморандуме Конли, передает РИА Новости.

Напомним, Дональд Трамп сообщил о положительном тесте на коронавирус в ночь на 2 октября. Из предосторожности он был госпитализирован на несколько дней, но с понедельника, 5 октября, находится в Белом доме.

«На 10 день с момента начала симптомов, без температуры намного больше 24 часов и с улучшением всех симптомов, ряд полученных диагностических тестов показывают отсутствие указаний на наличие активно размножающегося вируса», - также говорится в заявлении.

Президент США Дональд Трамп вернулся из Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида в Белый дом спустя несколько дней после госпитализации. Американский лидер заявил журналистам, что сейчас чувствует себя «действительно хорошо»