Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Врач Трампа рассказал о его состоянии на фоне COVID-19

Виктория Ивашечкина
05:56 11.10.2020
Президент США сообщил о том, что заразился COVID-19 2 октября, а уже спустя несколько дней вернулся в Белый дом.
Врач Трампа рассказал о его состоянии на фоне COVID-19
© Фото: Erin Scott globallookpress

Американский лидер Дональд Трамп, переболевший коронавирусом, больше не заразен. Об этом рассказал лечащий врач главы государства Шон Конли.

«Президент подходит под критерии (медицинского регулятора) CDC для прекращения изоляции. Проведенный сегодня утром ПЦР-тест показывает, что больше он не представляет для других риска передачи (вируса)», - сказано в меморандуме Конли, передает РИА Новости.

Напомним, Дональд Трамп сообщил о положительном тесте на коронавирус в ночь на 2 октября. Из предосторожности он был госпитализирован на несколько дней, но с понедельника, 5 октября, находится в Белом доме. 

«На 10 день с момента начала симптомов, без температуры намного больше 24 часов и с улучшением всех симптомов, ряд полученных диагностических тестов показывают отсутствие указаний на наличие активно размножающегося вируса», - также говорится в заявлении.

Президент США Дональд Трамп вернулся из Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида в Белый дом спустя несколько дней после госпитализации. Американский лидер заявил журналистам, что сейчас чувствует себя «действительно хорошо»

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
06:27 В стране и мире
Один погиб, четверо пропали: под Красноярском перевернулись лодки с людьми
04:50 В стране и мире
В Забайкалье произошло смертельное ДТП со скорой помощью
06:27 В стране и мире
Гинцбург рассказал о реакции на вакцину «Спутник V» у мужчин и женщин
23:33 В стране и мире
Роспотребнадзор усилил контроль за соблюдением санитарных норм в Москве
22:59 В стране и мире
Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 37 миллионов человек
Популярное
Популярное
Видео
Стальная выдержка: невозмутимый российский журналист на фоне летящих ракет поразил зрителей Китая
Стало известно о неожиданной находке в квартире певицы Легкоступовой
Житель Вологодской области пришел в полицию с крокодилом и попросился в Сочи
Видео
Дворняга в чужой шкуре: как заводчики собак обманывают покупателей
В Чернобыле обнаружили бабочку размером с птицу
Тайна зловещего фото: на снимке 1900 года нашли руку «призрака»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.