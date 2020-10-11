Зоопсихолог рассказала, как завоевать доверие собаки

Взгляд и жесты играют большую роль при общении человека с собакой. Об этом рассказала зоопсихолог Марианна Гладких.

По ее словам, собаки – единственные животные, для которых взгляд в глаза имеет такую же роль, как и для человека.

«Если для многих животных это признак противостояния, то собаки взгляд в глаза воспринимают как доверие и открытость. Разговаривая с собаками, имеет смысл смотреть им в глаза», – отметила Гладких в интервью «Говорит Москва».

Чтобы заполучить расположение животного, нужно также следить за своими жестами – быть спокойным и не использовать резкие движения. Хозяину также следует придерживаться одной позиции и повторяющихся ситуациях.

«Если что-то можно, то можно всегда. Если чего-то нельзя, то нельзя всегда. Например, звать на кормление определенным образом. Для собаки язык жестов важнее, чем голосовая коммуникация», – уточнила зоопсихолог.

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