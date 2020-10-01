Дания разрешила эксплуатацию «Северного потока - 2»

Датское энергетическое агентство (DEA) выдало Nord Stream 2 AG разрешение на эксплуатацию трубопровода «Северный поток - 2» на континентальном шельфе страны.

«Датское энергетическое агентство выдало Nord Stream 2 AG разрешение на эксплуатацию трубопровода "Северный поток-2" на континентальном шельфе Дании», - говорится в сообщении DEA.

Отмечено, что разрешение было выдано на основании ряда условий, которые должны обеспечить безопасную эксплуатацию трубопровода.

Также было добавлено, что невыполненные условия разрешения на строительство «Северного потока - 2» от 30 октября 2019 года все еще в силе и существенны для фазы эксплуатации.

Газопровод мощностью 55 млрд кубометров в год проходит через экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Дании, Швеции и Германии. Общая протяженность «Северного потока - 2» составляет 1 234 км.