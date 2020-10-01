Победившая на выборах косторомская уборщица вступила в должность главы поселения

Бывшая костромская уборщица, победившая на выборах, вступила в должность. Теперь Марина Удгодская - глава Повалихинского сельского поселения Костромской области.

До этого она пять лет проработала в местной администрации, только совсем в другом качестве. На выборах она неожиданно для всех набрала больше 60% голосов, обойдя действующего руководителя.

«Немножко волнуюсь. Не верится еще. Я пошла вторым кандидатом, чтобы выборы состоялись. Люди доверились», - сказала глава Повалихинского сельского поселения.

Поскольку подходящего опыта у нее нет, Удгодская пройдет двухдневный обучающий курс по муниципальному управлению. Кроме того, за ней закрепят куратора, который будет консультировать ее на первом этапе.