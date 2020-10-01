Максиму Фадееву вызвали скорую помощь

Продюсер Максим Фадеев упал с электросамоката, получив серьезные травмы. Ему вызвали скорую помощь.

По данным Super, инцидент произошел вечером 30 сентября во время прогулки Фадеева на электросамокате в поселке под Москвой. Как пишет издание, продюсер находится дома, врачи запретили ему вставать с постели: есть подозрение на сильный ушиб грудной клетки и перелом ребер.

Фадеев рассказал СМИ, что ему тяжело дышать и разговаривать. Он отметил, что упал с транспортного средства на полной скорости.