Максиму Фадееву вызвали скорую помощь
Фадеев рассказал СМИ, что ему тяжело дышать и разговаривать.
© Фото: maximfadeev, ВКонтакте
Продюсер Максим Фадеев упал с электросамоката, получив серьезные травмы. Ему вызвали скорую помощь.
По данным Super, инцидент произошел вечером 30 сентября во время прогулки Фадеева на электросамокате в поселке под Москвой. Как пишет издание, продюсер находится дома, врачи запретили ему вставать с постели: есть подозрение на сильный ушиб грудной клетки и перелом ребер.
Фадеев рассказал СМИ, что ему тяжело дышать и разговаривать. Он отметил, что упал с транспортного средства на полной скорости.