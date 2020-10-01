Фигуры из тысячи дронов: в Китае отмечают День образования КНР
Беспилотные летающие аппараты взмыли вверх по случаю государственного национального праздника.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В Китае запустили в небо тысячу летающих дронов, которые выстроились в разнообразные фигуры и символы. А освещали образовавшиеся в небе яркие проекции стоящие вокруг небоскребы.
Таким красочным шоу отмечают сегодня в Поднебесной 71-ю годовщину со дня основания Республики. Поздравительную телеграмму своему китайскому коллеге, председателю КНР Си Цзиньпину, направил сегодня президент РФ Владимир Путин.
Сегодня же в Китае отмечается еще один важный праздник - середины осени или праздник Луны. Ограничительные меры после COVID-19 постепенно ослабевают, и торжества проходят по всей стране. Жители будут отдыхать восемь дней. Это время называют «золотой неделей».