Фигуры из тысячи дронов: в Китае отмечают День образования КНР

В Китае запустили в небо тысячу летающих дронов, которые выстроились в разнообразные фигуры и символы. А освещали образовавшиеся в небе яркие проекции стоящие вокруг небоскребы.

Таким красочным шоу отмечают сегодня в Поднебесной 71-ю годовщину со дня основания Республики. Поздравительную телеграмму своему китайскому коллеге, председателю КНР Си Цзиньпину, направил сегодня президент РФ Владимир Путин.

Сегодня же в Китае отмечается еще один важный праздник - середины осени или праздник Луны. Ограничительные меры после COVID-19 постепенно ослабевают, и торжества проходят по всей стране. Жители будут отдыхать восемь дней. Это время называют «золотой неделей».