Археологи обнаружили руины 1200-летнего языческого храма викингов в Норвегии

Ученые из Университетского музея Бергена обнаружили во время раскопок в Норвегии руины языческого храма эпохи викингов возрастом 1,2 тысячи лет.

«Это первый древнескандинавский храм, найденный в стране», – уточнил археолог и ученый Сорен Динхофф из Университетского музея Бергена.

Ученые также отмечают, что фундамент здания, построенного за несколько веков до того, как в эти края пришло христианство, был найден в деревне Осе на участке, где сейчас возводят жилой комплекс.

Храм, датируемый VIII веком, был полностью деревянным. Археологи также установили, что в то время храмы возводили по примеру ранних христианских базилик – с высокой башней над скатной крышей. Знаниями об устройстве таких строений с викингами делились путешественники, пишет Sciencealert.

Ученые также утверждают, что скандинавы начали строить «Дома богов» в VI веке. До того момента религиозные обряды проводились на открытом воздухе. Значительные изменения в обществе произошли, когда викинги начали взаимодействовать с Римской империей и германскими племенами Северной Европы.

По словам ученых, после этого скандинавское религиозное верование стало более идеологизированным и организованным. Церемонии проводились внутри храма. Там же отмечали важные праздники. К примеру, дни зимнего и летнего солнцестояния.

Ученые предположили, что храм мог быть уничтожен в XI веке, когда короли Норвегии насильно навязали христианскую религию и разрушали здания, связанные с язычеством.