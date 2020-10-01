Ученые назвали коронавирус опаснее испанки

В ходе сравнительного анализа коронавируса нового типа и испанского гриппа 1918 года исследователи установили, что COVID-19 намного масштабнее и опаснее, если учитывать показатели смертности.

По словам специалистов, в случае с испанкой смертность увеличилась в три раза, у коронавируса - в четыре.

В частности, на пике пандемии испанки на 100 тысяч человек в Нью-Йорке приходилось 287 смертей, а во время вспышки COVID-19 в апреле 2020 года - 202 случая смерти на 100 тысяч человек, пишет РИА Новости со ссылкой на материал Jama Network.

Помимо этого, ученые полагают, что если лечение будет недостаточным и неэффективным, то показатели станут еще выше.