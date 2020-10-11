В Забайкалье произошло смертельное ДТП со скорой помощью

В Забайкальском крае в аварии со скорой помощью и автомобилем УАЗ погиб человек. Еще четверо получили различные травмы.

ДТП произошло около 23.00 (17.00 мск) 10 октября на трассе «Чита – Забайкальск» в Читинском районе. По предварительной информации, водитель микрогрузовика не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с каретой скорой помощи.

Пассажир грузовика скончался на месте происшествия, четыре человека госпитализированы, сообщает MK.RU со ссылкой на данные регионального главка МЧС. Движение на трассе не нарушено, устанавливаются все обстоятельство произошедшего.