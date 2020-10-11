Названа главная причина ухудшения зрения у детей

В России число детей с нарушениями зрения увеличивается более чем в два раза с момента поступления в школу к ее окончанию. Об этом рассказал главный внештатный детский офтальмолог столичного департамента здравоохранения Александр Тумасян.

Он отметил, что одним из самых значительных периодов ухудшения зрения считается срок обучения в школе. В гимназиях и лицеях доля школьников со снижением зрения достигает 50%, в то время как в обычных учебных заведениях — 30-35%, передает радиостанция «Говорит Москва».

По словам врача, главная причина такой тенденции — зрительная нагрузка на близком расстоянии. При этом электронные развлечения значительно способствуют снижению зрения у школьников. Половина опрошенных учеников признались, что проводят за гаджетами до полутора часов в день.

Второй фактор — просмотр телевизора. По словам Тумасяна, это негативно влияют на здоровье глаз длительное выполнение домашних заданий (более трех часов), нарушение освещенности, снижение уровня физической активности.

По словам специалиста, в России распространенность зрительных нарушений у детей составляет 17 на 10 000 детей. Лидирующее место в глазной заболеваемости у детей занимают аномалии рефракции, в частности, близорукость (80%).