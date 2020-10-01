Работодателей Москвы обязали перевести на удаленку 30% сотрудников
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Работодателей Москвы обязали перевести на удаленку 30% сотрудников с 5 по 28 октября.
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Работодателей Москвы обязали перевести на удаленку 30% сотрудников
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Работодателей Москвы обязали перевести на удаленку 30% сотрудников с 5 по 28 октября.
В ДPУГИХ CMИ
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