Собянин назвал «очень опасной» динамику распространения коронавируса в столице

Мэр Москвы Сергей Собянин охарактеризовал динамику распространения коронавируса в столице как очень опасную.

«Заболеваемость коронавирусом продолжает расти - более 2 000 человек ежедневно. Это очень опасно», - говорится в сообщении на сайте мэра.

По его словам, на данный момент число госпитализаций из-за COVID-19 превысило 5 тысяч человек в неделю. Помимо этого, увеличивается и количество людей, переносящих заболевание в тяжелой форме, - более 1,5 тысячи человек

В связи со сложившейся ситуацией, было принято решение об обязательном переводе москвичей на удаленную работу с 5 октября.