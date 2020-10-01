Путин, Трамп и Макрон готовят совместное заявление по Карабаху

Президент России Владимир Путин проинформировал участников совещания с постоянными членами Совета безопасности России о подготовке совместного заявления президентов России, США и Франции по ситуации в Карабахе. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

«Владимир Путин проинформировал участников совещания о подготовке совместного заявления президентов России, США и Франции по Нагорному Карабаху», - заявил представитель Кремля.

Также Песков добавил, что особое внимание на совещании было уделено ситуации на линии соприкосновения в Карабахе. Вновь была выражена крайняя обеспокоенность в связи с продолжающимися боями.



Конфликт на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострился утром 27 сентября. Военное руководство Армении сообщило, что в Карабахе ВС страны сбили два вертолета и три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Азербайджана.

Минобороны Азербайджана эту информацию опровергло и сообщило о начале контрнаступательной операции. В Армении было объявлено военное положение и всеобщая мобилизация. Президент Ильхам Алиев ввел военное положение в ряде городов и регионов страны, утвердил комендантский час, а также объявил о частичной мобилизации.