В Перми мужчина взорвал автомобиль девушки из-за мести

Ленинский районный суд Перми приговорил к условному сроку мужчину, взорвавшего в центре города автомобиль девушки, с которой он поругался из-за места на парковке.

Инцидент произошел в октябре прошлого года у дома на Комсомольском проспекте.

По информации правоохранителей, жители услышали громкий хлопок, после которого был обнаружен поврежденный автомобиль Nissan Qashqai.

В ходе осмотра транспортного средства под правым передним колесом было обнаружено самодельное взрывное устройство.

Отмечается, что В багажнике автомобиля подозреваемого нашли взрывное устройство, еще два мужчина хранил во дворе своего дома.

По решению суда, злоумышленник был осужден за «Повреждение имущества с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное из хулиганских побуждений, путем взрыва» на срок четыре с половиной года, а также он должен выплатить штраф, пишет aif.ru