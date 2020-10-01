Совбез РФ выразил обеспокоенность из-за переброски в Карабах боевиков из Сирии и Ливии
Совещание проходит в режиме видеоконференции.
© Фото: Armenian Defense Ministry, Globallookpress
В четверг, 1 октября, постоянные члены Совета безопасности России на совещании с Владимиром Путиным отметили крайнюю опасность в Карабахе в связи с переброской туда боевиков из Сирии и Ливии. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Снова была выражена крайняя обеспокоенность в связи с продолжающимися боями», - акцентировал официальный представитель Кремля.
По его словам, в ходе совещания глава государства также проинформировал о подготовке совместного заявления президентов России, США и Франции по Нагорному Карабаху.