Совбез РФ выразил обеспокоенность из-за переброски в Карабах боевиков из Сирии и Ливии

В четверг, 1 октября, постоянные члены Совета безопасности России на совещании с Владимиром Путиным отметили крайнюю опасность в Карабахе в связи с переброской туда боевиков из Сирии и Ливии. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Снова была выражена крайняя обеспокоенность в связи с продолжающимися боями», - акцентировал официальный представитель Кремля.

По его словам, в ходе совещания глава государства также проинформировал о подготовке совместного заявления президентов России, США и Франции по Нагорному Карабаху.