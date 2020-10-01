Путин выразил обеспокоенность в связи с продолжающимися боями в Карабахе

Президент РФ Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза. Была выражена обеспокоенность в связи с продолжающимися боями в Нагорном Карабахе. Члены Совбеза также отметили крайнюю опасность, связанную с переброской боевиков из Сирии и Ливии в регион.

«Особое внимание на совещании было уделено ситуации на линии соприкосновения в Карабахе. Снова была выражена крайняя обеспокоенность в связи с продолжающимися боями», - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков также отметил, что Путин проинформировал участников совещания о подготовке совместного заявления президентов России, США и Франции по ситуации в Карабахе.

Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась утром 27 сентября. Минобороны Армении сообщило, что в Карабахе ВС страны сбили два вертолета и три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Азербайджана. Позже Минобороны Азербайджана эту информацию опровергло и сообщило о начале контрнаступательной операции.