В стране и мире В Москве ожидается высокое атмосферном давлении до конца недели Анна Назайкина Максимальное значение составит 758 миллиметров ртутного столба. © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press Синоптики предупреждают москвичей о высоком атмосферном давлении до конца недели. В воскресенье ожидается максимальный показатель, который будет равен 758 миллиметрам ртутного столба. «Максимального значения, 1 011 гектопаскаля (758 миллиметров ртутного столба), атмосферное давление достигнет в воскресенье, 4 октября. Это выше нормы на 12 единиц. Но рекордным атмосферное давление не станет, рекорд, 1017,5 гектопаскаля (763 миллиметра ртутного столба) останется в 1942 году», - сообщается на сайте агентства «Метеоновости» московского Метеобюро. Высокий фон атмосферного давления, отметили синоптики, неблагоприятно скажется на самочувствии людей, которые страдают хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. В группе риска гипертоники и люди, перенесшие инфаркт или инсульт. Также было добавлено, что с начала новой недели атмосферное давление станет падать, но теплые дни задержатся до следующих выходных. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика