В Кремле оценили ситуацию в Карабахе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил ситуацию в Нагорном Карабахе. Он считает, что заявления о возможной военной поддержке какой-либо стороны провоцируют эскалацию напряженности.

«Мы считаем, что заявление о возможной военной поддержке одной из сторон носит, наверное, скорее провоцирующий характер для дальнейшей эскалации напряженности. Подобные заявления сейчас очень вредны. Любое участие третьих стран в этом противоборстве может иметь крайне негативные последствия», - сказал Песков.

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия озабочена поступающими сведениями о якобы переброске боевиков из Сирии и Ливии в зону конфликта в Нагорном Карабахе для участия в боевых действиях. В ведомстве также призвали руководство заинтересованных государств принять действенные меры для недопущения использования иностранных наемников и их незамедлительного вывода из региона.

До этого министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна готова поддержать Азербайджан в Нагорном Карабахе как за столом переговоров, так и на поле боя.

Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась утром 27 сентября. Минобороны Армении сообщило, что в Карабахе ВС страны сбили два вертолета и три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Азербайджана. Позже Минобороны Азербайджана эту информацию опровергло и сообщило о начале контрнаступательной операции.