Губернатор Мурманской области сделал прививку от COVID-19
Вакцина разработана специалистами Минобороны России совместно с НИЦ имени Гамалеи.
© Фото: Алексей Даничев, РИА Новости
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что сделал прививку от коронавируса.
«Чувствую себя очень хорошо, без последствий», - приводит слова Чибиса РИА Новости.
Он отметил, что прививку сделал, находясь в Москве. Губернатор добавил, что в регионе не видят необходимости введения новых ограничений в связи с коронавирусом.
Ранее прививку российской вакциной от коронавируса сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Вакцина разработана специалистами Минобороны России совместно с НИЦ имени Гамалеи.