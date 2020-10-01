В стране и мире Коронавирус Губернатор Мурманской области сделал прививку от COVID-19 Кирилл Васин Вакцина разработана специалистами Минобороны России совместно с НИЦ имени Гамалеи. © Фото: Алексей Даничев, РИА Новости Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что сделал прививку от коронавируса. «Чувствую себя очень хорошо, без последствий», - приводит слова Чибиса РИА Новости. Он отметил, что прививку сделал, находясь в Москве. Губернатор добавил, что в регионе не видят необходимости введения новых ограничений в связи с коронавирусом. Ранее прививку российской вакциной от коронавируса сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Вакцина разработана специалистами Минобороны России совместно с НИЦ имени Гамалеи. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика