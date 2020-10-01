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Режим ЧС, карантин и отдельное кладбище: новые ограничения из-за COVID-19 вводят по всему миру

Светлана Головина
13:58 01.10.2020
По последним данным, в мире были инфицированы коронавирусом более 33 миллионов человек.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: Marta Fernandez Jara, Keystone Press Agency, Globallookpress

Новые ограничительные меры из-за роста числа заболевших коронавирусом продолжают вводить по всему миру.

В частности, в Чехии с 5 октября будет действовать режим чрезвычайной ситуации - закрываются школы, отменяются спектакли в театрах, а спортивные соревнования будут проводить без зрителей.

В Испании на карантин отправят все регионы, где на сто тысяч населения зафиксируют более 500 заболевших. На данный момент в Мадриде уже запрещено покидать город без уважительной причины - выезжать гражданам можно только на работу, учебу, за продуктами или к врачу.

В то же время в Израиле обязательную изоляцию продлили до 14 октября. Кроме того, власти страны ввели запрет на участие в уличных демонстрациях и собираться в группы более 20 человек.

А в столице Индонезии для жертв коронавируса в ближайшее время появится отдельное кладбище. Власти уже выделили для этих целей участок земли, рассчитанный на несколько тысяч захоронений.

По последним данным, в мире были инфицированы COVID-19 более 33 миллионов человек, из которых 326 540 за последние сутки.

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