Кинологи назвали пять лучших сторожевых пород собак

Российская кинологическая федерация перечислила пять лучших пород, подходящих для охраны дома или предприятия.

«Охранные собаки, как правило, не имеют тесных контактов с человеком и очень недоверчивы к посторонним людям. Их охранное поведение отчасти обусловлено породными особенностями, но они в обязательном порядке требуют дрессировки», - заявил президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев, передает РИА Новости.

По его словам, охранные собаки должны быть управляемы и хорошо выдрессированы. Для этого их необходимо готовить со щенячьего возраста. Для своих задач они должны быть нейтральны к другим людям и животным вне охраняемой территории, а на своей территории их основная задача - оповестить хозяина о тревожной ситуации.

Первое место рейтинга, по словам Голубева, занимает кавказская овчарка. По словам эксперта, им характерна недоверчивость, агрессивность по отношению к посторонним людям и животным. именно поэтому они являются прекрасными сторожами.

«Серебро» рейтинга у московской сторожевой. По мнению Голубева, эта ловкая, быстрая и выносливая собака, которая любит физическую активность. Эта собака является прекрасным охранником, который не покидает отведенную территорию.

Тройку лидеров замыкает среднеазиатская овчарка. Кинолог рассказал, что это бесстрашная порода собак, которая практически никогда не проявляет агрессию первой. Увидев чужака на своей территории, она сначала лает и рычит, а действует только при наличии провокации.

На четвертом месте топа тибетский мастиф. Это, по словам Голубева. прирожденный охранник, способный самостоятельно принимать решения. Он предан хозяину и бдительно охраняет свою территорию.

Рейтинг замыкает русский черный терьер, который изначально использовался на службе в армии, но позже эта порода стала использоваться для охраны. По словам кинолога, характер у черного терьера сильный, и только опытный хозяин станет для него авторитетом.