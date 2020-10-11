Эксперт рассказала, как извлечь выгоду из удаленки

Удаленная работа дает человеку отличную возможность заняться саморазвитием. Об этом рассказала директор Института профессионального кадровика Валентина Митрофанова.

По ее словам, в это время можно получить дополнительное образование и заняться новыми проектами.

«Один из вариантов — поговорить с руководителем, брать дополнительную работу, брать смежную работу, чтобы развивать как-то свои навыки. Второе — это можно обучаться. Дистант позволяет получать вторую профессию, сейчас дистанционные технологии образования развиты достаточно сильно», — отметила Митрофанова в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Она добавила, что на дистанционной работе человек сможет работать сразу на нескольких должностях, возможно, даже в конкурирующих компаниях. Такая ситуация для работодателей нежелательна, однако самому сотруднику дает возможность не замыкаться на одном функционале и развивать свою профессиональную компетенцию, пояснила Митрофанова.

В Москве с 5 октября начался новый этап ограничений из-за роста заболеваемости COVID-19. Не менее 30% сотрудников с понедельника должны были перейти на удаленную работу.