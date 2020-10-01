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Найдена похищенная из Валдайского монастыря древняя икона

Кирилл Васин
13:50 01.10.2020
В ближайшее время святыню вернут в монастырь.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Оперативники задержали предполагаемых похитителей древней иконы из Валдайского монастыря, которая была подарена президентом России Владимиром Путиным. Речь об Иверской иконе Божией Матери XVII века. Операцию проводили совместно ФСБ и МВД.

По данным следствия, в ночь на 1 сентября подозреваемые подплыли к острову на лодке, сделали подкоп под воротами и проникли на территорию обители. Разбив окно, они забрались в храм и похитили напрестольный крест, икону и золотые изделия.

Задержанные - жители Ленинградской области. Сейчас полиция ищет их подельников. В ближайшее время святыни вернут в монастырь.

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