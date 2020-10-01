Найдена похищенная из Валдайского монастыря древняя икона
В ближайшее время святыню вернут в монастырь.
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Оперативники задержали предполагаемых похитителей древней иконы из Валдайского монастыря, которая была подарена президентом России Владимиром Путиным. Речь об Иверской иконе Божией Матери XVII века. Операцию проводили совместно ФСБ и МВД.
По данным следствия, в ночь на 1 сентября подозреваемые подплыли к острову на лодке, сделали подкоп под воротами и проникли на территорию обители. Разбив окно, они забрались в храм и похитили напрестольный крест, икону и золотые изделия.
Задержанные - жители Ленинградской области. Сейчас полиция ищет их подельников. В ближайшее время святыни вернут в монастырь.