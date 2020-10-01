Депутат Госдумы запустил мультсериал со своим участием

Член Комитета Госдумы по охране здоровья, врач-психиатр Борис Менделевич заявил о выходе серии мультфильмов со своим участием - «Почему с доктором Менделевичем».

По его словам, в каждой серии, которая будет выходить раз в две недели, он будет рассказывать зрителям о распространенных заболеваниях и отвечать на популярные вопросы.

«Человеку без медицинского образования приходится достаточно непросто. К тому же нередко люди, которые раздают советы, не имеют медицинского образования», - акцентировал депутат, ссылаясь на материалы и публикации о медицине в Сети.

На данный момент уже известно, что в первой картине Менделевич расскажет об атеросклерозе, во второй - о депрессии.

Каждая серия мультфильма по хронометражу будет не более трех минут, пишет РИА Новости.