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Вирусолог объяснил, в чем главная ошибка заразившихся COVID-19 россиян

Анна Берестовая
01:34 01.10.2020
При невозможности сходить в поликлинику стоит вызвать врача на дом.
Вирусолог объяснил, в чем главная ошибка заразившихся COVID-19 россиян
© Фото: MOD Russia via Globallookpress.com

Основной ошибкой россиян, инфицированных COVID-19, является то, что они до последнего избегают обращения к врачам, пытаясь самостоятельно лечить вирус. Такое мнение высказал руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев.

Специалист настоятельно рекомендовал гражданам не пытаться справиться с болезнью собственными силами, вместо этого вызвав медика на дом для консультации.

«Если вам стало худо или если вы не можете идти в поликлинику, то вызовите врача и послушайте, что он вам скажет», - посоветовал Зуев в эфире радиостанции НСН.

Вирусолог также указал, что основной симптом коронавирусной инфекции, потеря обоняния, может наблюдаться также при гриппе или ОРВИ.

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