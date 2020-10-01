Вирусолог объяснил, в чем главная ошибка заразившихся COVID-19 россиян

Основной ошибкой россиян, инфицированных COVID-19, является то, что они до последнего избегают обращения к врачам, пытаясь самостоятельно лечить вирус. Такое мнение высказал руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев.

Специалист настоятельно рекомендовал гражданам не пытаться справиться с болезнью собственными силами, вместо этого вызвав медика на дом для консультации.

«Если вам стало худо или если вы не можете идти в поликлинику, то вызовите врача и послушайте, что он вам скажет», - посоветовал Зуев в эфире радиостанции НСН.

Вирусолог также указал, что основной симптом коронавирусной инфекции, потеря обоняния, может наблюдаться также при гриппе или ОРВИ.