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Насмешка республиканца и немощность демократа: физиогномист проанализировал дебаты Трампа и Байдена

Егор Левин
13:30 01.10.2020
По бесконечным пассам руками американского лидера, казалось бы, уже можно писать учебники физиогномики, что и подтвердил специалист, заявив, что претендент на высокий пост то и дело оказывался не у дел по всем фронтам.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: CNP, AdMedia, Globallookpress

Физиогномист проанализировал мимику и жесты, которые мелькали во время дебатов действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и претендента на его кресло Джо Байдена. Алексей Крутилин начал с того, что более квадратное и массивное лицо американского лидера являются более внушительными мерилами успешности, чем достаточно узкая лицевая анатомия его оппонента.

«Человек берет то, что видит на своем пути, не важно, политика это или бизнес, и удерживает это у себя, не отдавая никому и ни при каких обстоятельствах. Байден ему в этом плане проигрывает, как противоборствующая сторона он в этом плане слабее», - заявил специалист.

По бесконечным пассам руками Трампа, казалось бы, уже можно писать учебники физиогномики. Крутилин подтвердил, что действующий глава США в том числе и на уровне выбора тех или иных жестов оказался в более уверенной позиции.

«Могу сказать однозначно: Байден на всем протяжении дебатов, которые длились полтора часа, был более статичен, меньше жестикулировал, а если и делал это, то чаще всего это была левая рука, которая в физиогномике и профайлинге называется “иллюстратор”, означающая, что человек скорее всего говорит неправду, либо немного творчески фантазирует», - охарактеризовал демократа специалист.

Говоря о Трампе, физиогномист отметил полную противоположность: правую руку, указующую и «доказующую», которая сопровождала речь о реально проведенных и осуществленных президентом действиях. Также Трамп обращал взор на претендента, в то время как тот не сделал этого ни разу за все время дебатов.

«Тем самым, он (Джо Байден. - Прим. ред.) не был готов ни к какой конфронтации, скорее всего, из-за своего пожилого возраста и своего заведомо проигрышного состояния психотипа. Он слаб духом по сравнению с Трампом», - подытожил Крутилин в эфире программы «Сегодня утром».

Отметим, по отзывам СМИ, дебаты напоминали бытовую перебранку: ни регламент, ни статус участников, ни присутствие в зале жен и детей – ничто не помешало Трампу то и дело перебивать Байдена, а Байдену - Трампа, оба открыто игнорировали ведущего, которому оставалось только краснеть за «дворовые» реплики первых лиц.

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