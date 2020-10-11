Эксперт рассказал, в каких случаях необходимо заменить сим-карту

Сим-карту необходимо заменить, если вы отмечаете ухудшение качества связи, лимит контактов на вашем телефоне исчерпан, и если ваша сим-карта не поддерживает технологию 4G. Об этом рассказал IT-эксперт Арсений Щельцин.

По его словам, обновлять симку надо один-два раза в год, а также при покупке нового телефона, передает агентство «Прайм». Также эксперт отметил, что некоторые люди при ухудшении связи на сотовом телефоне в первую очередь обвиняют в этом сам гаджет. Но это не всегда так, скорее всего, нужно просто обновить сим-карту, и для этого не обязательно менять номер телефона или тариф.

Прежде всего пользователя должно насторожить ухудшение качества связи и интернета — кратковременные разрывы связи или плохой сигнал. Как правило, это также сопровождается быстрой разрядкой гаджета, он тратит много энергии на переключение между 3G, 2G и 4G.

Также нужно задуматься об обновлении сим-карты и в случае, если она не поддерживает технологию 4G. Это может стать серьезным ограничением при подключении к высоконагруженной сети – речь идет об онлайн-видео, видео-чатах или иных современных приложениях для гаджета.