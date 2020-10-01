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На Пашаева совершено нападение

Кирилл Васин
13:27 01.10.2020
По словам Пашаева, на него напали в центре Москвы.
На Пашаева совершено нападение
© Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости

Неизвестные совершили нападение на юриста Эльмана Пашаева, защищавшего актера Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП.

По словам Пашаева, на него напали в центре Москвы у входа в здание телеканала «360». Юрист отметил, что один из нападавших, скрываясь, выронил документы. Он посоветовал тому связаться с ним и рассказать, кто выступил заказчиком нападения. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Пашаев назвал условие, при котором Ефремов избежал бы колонии. Он считает, что его известный подзащитный вполне мог получить условный срок, если бы дело не приобрело такую публичную огласку.

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