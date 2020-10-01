Метеоролог предсказала москвичам снег в октябре

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова сообщила, что в конце октября в столице ожидается временный снежный покров.



Специалиста отметила, что данное явление не является исключительным для Москвы в этот период.

«В столичном регионе температурный режим будет близок к климатической норме, поэтому можно предположить, что действительно в последних числах октября будут выпадать осадки - дождь с мокрым снегом и кратковременно может лечь снег», - сказала метеоролог в комментарии «Звезде».

По словам Поздняковой, снежный покров надолго не задержится - может не сохраниться и в течение суток - из-за высокой температуры воздуха.

Метеоролог заверила, что окончательно снег должен выпасть в столице через полтора месяца.