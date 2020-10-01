В Белоруссии первый доброволец получил вакцину «Спутник V»

В Белоруссии первый доброволец получил вакцину против нового коронавируса «Спутник V» в рамках пострегистрационных исследований препарата. Об этом в четверг заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

«В Беларуси вакцинирован первый участник клинических исследований вакцины "Спутник V", разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России», - сообщил Кузнецов ТАСС.

Ранее Минздрав Белоруссии заявил, что в республике начинается вакцинация добровольцев в рамках третьего этапа исследований. Дмитрий Пиневич, исполняющий обязанности министра здравоохранения Белоруссии, сообщил, что в исследовании примут участие 100 человек, а более 4 тыс. белорусов уже выразили желание принять участие в вакцинации.

Белоруссия стала первой зарубежной страной, в которой начались клинические испытания вакцины «Спутник V» после ее регистрации в России. В восьми медицинских учреждениях страны, выбранных в качестве испытательных центров, пройдут исследования.

Напомним, что 11 августа Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название «Спутник V». Препарат был разработан Минобороны РФ совместно с НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России и прошел клинические испытания в июне-июле.