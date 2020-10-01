Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Белоруссии первый доброволец получил вакцину «Спутник V»

Анна Назайкина
13:23 01.10.2020
Пиневич сообщил о более чем 4 тыс. желающих принять участие в вакцинации.
В Белоруссии первый доброволец получил вакцину «Спутник V»
© Фото: Alexander Zemlianichenko Jr, Xinhua, Globallookpress

В Белоруссии первый доброволец получил вакцину против нового коронавируса «Спутник V» в рамках пострегистрационных исследований препарата. Об этом в четверг заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

«В Беларуси вакцинирован первый участник клинических исследований вакцины "Спутник V", разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России», - сообщил Кузнецов ТАСС.

Ранее Минздрав Белоруссии заявил, что в республике начинается вакцинация добровольцев в рамках третьего этапа исследований. Дмитрий Пиневич, исполняющий обязанности министра здравоохранения Белоруссии, сообщил, что в исследовании примут участие 100 человек, а более 4 тыс. белорусов уже выразили желание принять участие в вакцинации.

Белоруссия стала первой зарубежной страной, в которой начались клинические испытания вакцины «Спутник V» после ее регистрации в России. В восьми медицинских учреждениях страны, выбранных в качестве испытательных центров, пройдут исследования.

Напомним, что 11 августа Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название «Спутник V». Препарат был разработан Минобороны РФ совместно с НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России и прошел клинические испытания в июне-июле.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.