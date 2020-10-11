В МЧС рассказали об обстановке на месте крупного лесного пожара под Саратовом

Лесной пожар в Саратовской области локализован на площади 120 гектаров. Об этом сообщает областное ГУ МЧС России.

О лесном пожаре в двух километрах от села Подрезенка Аркадакского района очевидцы сообщили спасателям в 12.00 мск 9 октября. Ведомство предупредило об угрозе перехода огня на село, однако вечером того же дня ее сняли.

«Объявлена локализация лесного пожара на площади 120 гектаров. Угрозы населенным пунктам нет», - говорится в сообщении.

К тушению пожара в данный момент привлечены 87 человек и 27 единиц техники, уточнили в МЧС.